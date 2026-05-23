Olympic reprend la main face aux Lions

Olympic a récupéré l'avantage du terrain face aux Lions de Genève en finale des play-off de SBL.

Les Fribourgeois se sont imposés 87-84 samedi à la salle du Pommier pour effacer la défaite subie au 'buzzer' mardi à St-Léonard dans le match 2 et mener 2-1 dans la série.

Les hommes de Thibaut Petit bénéficieront donc d'une première opportunité de décrocher le 23e titre national de l'histoire du club mardi, toujours au Grand-Saconnex. Ils espèrent effacer au plus vite l'échec de 2025, lorsqu'ils avaient été vaincus en quatre matches par les Lions en finale des play-off.

Toujours privé de Paul Gravet, mais aussi désormais de son meneur Boris Mbala (touché aux adducteurs lors du match 2), Genève n'a pas tenu la distance face au défi physique imposé par Fribourg. Les Lions ont pourtant pu prendre pour la première fois 8 longueurs d'avance à la fin du troisième quart-temps (66-58).

Mais le panier primé réussi alors au 'buzzer' par Jaqualyn Gilbreath a surtout réveillé Olympic, qui a resserré sa défense dans les dix dernières minutes de jeu. Encore menés de 6 points (68-62) à 8'33 de la fin, les Fribourgeois ont réussi un partiel décisif de 19-0 pour renverser la table.

Porté par un Chimezie Offurum une nouvelle fois redoutable (22 points et 13 rebonds pour l'Américain), Olympic s'est ainsi offert un matelas de 13 unités (68-81) avec moins de trois minutes à jouer. 'Muets' pendant six minutes, les Lions de Noé Anabir (18 points, 8 rebonds) ont réagi trop tard pour espérer un nouveau miracle.

/ATS