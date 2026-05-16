Offurum assomme les Lions au « buzzer »

Olympic a pris les commandes dans la finale des play-off de SBL messieurs qui l'oppose à Genève ...
Offurum assomme les Lions au « buzzer »

Offurum assomme les Lions au

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Olympic a pris les commandes dans la finale des play-off de SBL messieurs qui l'oppose à Genève.

Mais les Fribourgeois sont revenus de très loin avant de s'imposer 90-89 grâce à un 'layup' réussi au 'buzzer' par Chimezie Offurum. Le match 2 aura lieu mardi, à Fribourg également.

L'issue est cruelle pour les Genevois. Portés par Isaiah Williams (30 points, 8 rebonds) et Yuri Solca (25 points), ils ont ainsi maîtrisé leur sujet pendant une très grande partie du match. Ils semblaient même hors d'atteinte lorsqu'ils ont pu prendre 12 points d'avance après 59'' de jeu au quatrième quart (78-66).

Mais Olympic n'a, évidemment, rien lâché. La troupe du coach Thibaut Petit a resserré sa défense dans le 'money time', provoquant plusieurs pertes de balle cruciales. La sortie pour 5 fautes d'Isaiah Williams à 3'57 de la fin et alors que son équipe menait encore 80-75, a également pesé.

Les Lions ont pourtant semblé en mesure de tenir le choc jusqu'au bout, surtout lorsque le cinquième panier primé de Yuri Solca leur a redonné six longueurs d'avance à 28'' du terme (89-83). Mais Olympic a fini très fort, porté par un Jonathan Williams soudain injouable (5 points et 1 interception dans les 25 dernières secondes).

Et c'est un ballon perdu par Hakim Charfi à 13'' de la fin qui a permis aux Fribourgeois de renverser la table. Bien tenu par la défense genevoise jusque-là, Chimezie Offurum (20 points, 9 rebonds), a ensuite transformé une offrande de Natan Jurkovitz sous le panier genevois pour donner un succès inespéré à Olympic.

Un coup sur la tête ?

Les Lions, dont l'adresse fut pourtant remarquable (14/30 à 3 points), ont peut-être pris un coup sur la tête samedi. Battus cinq fois par leurs grands rivaux durant cet exercice 2025/26 - dont une en finale de SBL Cup - en désormais cinq duels, ils avaient toutes les cartes en main mais ont manqué le coche dans le 'money time'.

Déjà privé du polyvalent Paul Gravet, MVP de la finale 2025, leur coach Patrick Pembele devra par ailleurs peut-être aussi composer sans Boris Mbala, sorti sur blessure à 7'30 de la fin. Mais les Lions se souviendront qu'ils avaient également perdu l'acte I de la finale 2025 à Fribourg, avant de gagner les trois suivants.

/ATS
 

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