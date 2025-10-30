OKC trop fort pour George et les Wizards

La marche était trop haute pour Kyshawn George et les Wizards jeudi en NBA. Opposé au champion ...
OKC trop fort pour George et les Wizards

OKC trop fort pour George et les Wizards

Photo: KEYSTONE/AP/Kyle Phillips

La marche était trop haute pour Kyshawn George et les Wizards jeudi en NBA. Opposé au champion en titre Oklahoma City, Washington s'est incliné 127-108 sur le parquet du Thunder.

Kyshawn George a pourtant livré la marchandise jeudi. Joueur le plus utilisé de son équipe avec 31 minutes passées sur le terrain, l'ailier valaisan a compilé 12 points (à 3/5 à 3 points), 7 rebonds, 6 passes décisives et 1 contre. Mais les Wizards en restent à une victoire en cinq matches joués cette saison.

Emmené par son MVP Shai Gilgeous-Alexander (31 points, 7 assists), Oklahoma City a pour sa part cueilli son sixième succès en six sorties. Mais tout n'est pas rose pour le Thunder: son manager Sam Presti a annoncé avant cette partie que l'arrière Nikola Topic souffre d'un cancer des testicules et doit se soumettre à une chimiothérapie.

/ATS
 

