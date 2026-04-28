OKC « balaye » Phoenix au 1er tour des play-off

Tenant du titre, Oklahoma City s'est hissé sans trembler au 2e tour des play-off de NBA. Le ...
OKC « balaye » Phoenix au 1er tour des play-off

OKC

Photo: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin

Tenant du titre, Oklahoma City s'est hissé sans trembler au 2e tour des play-off de NBA. Le Thunder a 'balayé' les Suns en quatre matches en s'imposant 131-122 lundi à Phoenix.

OKC, qui affichait le meilleur bilan de la Ligue au terme de la saison régulière (64 victoires-18 défaites), signe ainsi son troisième 'sweep' consécutif au 1er tour des séries finales. Le Thunder affrontera les Lakers ou les Rockets de Clint Capela en demi-finale de la Conférence Ouest.

Oklahoma City a une nouvelle fois pu compter sur son MVP Shai Gilgeous-Alexander pour faire la différence lundi. Le meneur canadien a réussi 31 points, distillant 8 passes décisives. Son équipe a brillé derrière la ligne des 3 points, avec 50% de réussite dans cet exercice (17/34).

Tête de série no 1 à l'Est, Detroit (60-22) est en revanche au bord du précipice. Les Pistons se sont inclinés 94-88 lundi sur le parquet d'Orlando, qui mène désormais 3-1 dans cette série. Le Magic, qui a dû passer par les barrages pour disputer les play-off, n'a pas gagné la moindre série depuis 16 ans.

/ATS
 

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