Nouveau record pour LeBron James, Durant dépasse Jordan

LeBron James a dépassé un nouveau record, celui du nombre de matches de saison régulière disputés. Kevin Durant a lui doublé Michael Jordan à la 5e place des scoreurs de l'histoire de la NBA samedi.

LeBron James, qui étire à 41 ans une carrière à la longévité exceptionnelle, a disputé son 1612e match de saison régulière à Orlando, dépassant le record de Robert Parish, retraité depuis 1997. En comptant les play-off, LeBron a disputé 1904 rencontres NBA, de loin le plus grand total.

Le 'King', dans sa 23e saison, un autre record, continue d'imprimer sa marque dans les statistiques historiques de la ligue nord-américaine, après s'être emparé il y a trois ans du record le plus prestigieux, celui du nombre de points inscrits par la légende Kareem Abdul-Jabbar.

Samedi, le quadruple champion NBA a inscrit 12 points, dont un puissant dunk en transition dès la première minute, lors du succès des Lakers 105-104 sur le parquet d'Orlando.

Les Lakers, 3es à l'Ouest (46v-25d), ont gagné pour la 9e fois d'affilée avec, comme depuis le début de leur série, un match à au moins 30 points de leur magicien slovène Luka Doncic (33 points, 8 passes), qui avait inscrit 60 points jeudi à Miami.

Kevin Durant 5e scoreur de l'histoire

LeBron James n'est pas le seul vétéran de légende à avoir franchi un palier samedi: Kevin Durant est devenu le 5e scoreur le plus prolifique de la NBA avec 32'294 points, devant Michael Jordan (32'292).

'KD', âgé de 37 ans et dans sa 17e saison, a inscrit 27 points afin d'aider les Houston Rockets à s'imposer sur le fil 123-122 face à Miami. Clint Capela n'a pas joué.

Il peut désormais viser la 4e place de ce classement historique occupée par Kobe Bryant (33'643 points), restant à distance du podium avec Karl Malone (36'928), Kareem Abdul-Jabbar (38'387) et évidemment LeBron James (43'241).

Wembanyama progressif

Resté incertain jusqu'au coup d'envoi à cause d'une cheville douloureuse, Victor Wembanyama a proposé un début de match timide (6 points à la mi-temps) lors du 5e succès de suite des San Antonio Spurs, contre les Indiana Pacers 134-119. Le Français de 22 ans a accéléré en début de 4e quart en dominant ses défenseurs, lui permettant de gonfler ses statistiques (20 points, 8 rebonds, 6 passes).

Le MVP sortant Shai Gilgeous-Alexander a brillé avec 40 points et 7 passes lors du 11e succès d'affilée du Thunder, champion en titre, à Washington 132-111. Des Wizards toujours sans Kyshawn George, probablement out pour la saison à la suite de sa blessure au coude gauche début mars.

/ATS