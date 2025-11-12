Nouveau format pour le All-Star Game

Le 75e All-Star Game, qui se tiendra en février prochain, adoptera un nouveau format de tournoi ...
Nouveau format pour le All-Star Game

Nouveau format pour le All-Star Game

Photo: KEYSTONE/FR171660 AP/NATE BILLINGS

Le 75e All-Star Game, qui se tiendra en février prochain, adoptera un nouveau format de tournoi à trois équipes.

Deux formations composées de joueurs américains et une équipe mondiale regroupant des talents internationaux se mesureront, a annoncé mardi la NBA.

Le tournoi, composé de quatre matches de 12 minutes, sera organisé le 15 février à l'Intuit Dome, antre des Los Angeles Clippers, qui a ouvert ses portes l'année dernière à Inglewood en Californie.

Deux équipes s'affronteront lors du premier match, la troisième équipe rencontrant ensuite le vainqueur du match d'ouverture, puis le perdant du match d'ouverture. La finale opposera les deux meilleures équipes en fonction de leurs résultats ou de leur différence de points, en cas d'égalité.

Pour ce All-Star Game 2026, la NBA maintiendra une sélection d'au moins 24 joueurs - douze par conférence -, mais le choix des participants ne tiendra plus compte de leur poste. Tous les joueurs seront désormais choisis uniquement sur leur mérite, chaque équipe comptant au moins huit représentants.

Silver pourrait trancher

Cinq joueurs seront désignés comme 'titulaires' et sélectionnés parmi les Conférences Est et Ouest. Les fans auront 50% des voix, les joueurs 25% et un panel de journalistes les 25% restants. Sept joueurs par Conférence seront retenus comme 'remplaçants' et sélectionnés par les entraîneurs.

Le processus d'affectation des joueurs américains à l'une ou l'autre équipe sera déterminé à une date ultérieure, a précisé la ligue.

Si le processus de vote ne permet pas de sélectionner 16 joueurs américains et huit joueurs internationaux, le commissaire de la NBA, Adam Silver, choisira des joueurs supplémentaires pour rejoindre l'un ou l'autre groupe afin d'atteindre ce minimum.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Mavericks ont viré leur manager général

Les Mavericks ont viré leur manager général

Basketball    Actualisé le 12.11.2025 - 08:07

Kyshawn George malheureux

Kyshawn George malheureux

Basketball    Actualisé le 11.11.2025 - 09:03

Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

Basketball    Actualisé le 10.11.2025 - 08:27

Union Neuchâtel s’impose au bout du suspense

Union Neuchâtel s’impose au bout du suspense

Basketball    Actualisé le 10.11.2025 - 04:36

Articles les plus lus

Izan Le Meut, la taille au service du collectif

Izan Le Meut, la taille au service du collectif

Basketball    Actualisé le 09.11.2025 - 12:28

Union Neuchâtel s’impose au bout du suspense

Union Neuchâtel s’impose au bout du suspense

Basketball    Actualisé le 10.11.2025 - 04:36

Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

Basketball    Actualisé le 10.11.2025 - 08:27

Kyshawn George malheureux

Kyshawn George malheureux

Basketball    Actualisé le 11.11.2025 - 09:03

Une 8e défaite d'affilée pour Washington

Une 8e défaite d'affilée pour Washington

Basketball    Actualisé le 09.11.2025 - 07:09

Izan Le Meut, la taille au service du collectif

Izan Le Meut, la taille au service du collectif

Basketball    Actualisé le 09.11.2025 - 12:28

Union Neuchâtel s’impose au bout du suspense

Union Neuchâtel s’impose au bout du suspense

Basketball    Actualisé le 10.11.2025 - 04:36

Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

Basketball    Actualisé le 10.11.2025 - 08:27

NBA: les Clippers de Niederhäuser s'inclinent en Arizona

NBA: les Clippers de Niederhäuser s'inclinent en Arizona

Basketball    Actualisé le 07.11.2025 - 08:37

Fin de série pour les Rockets

Fin de série pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 08.11.2025 - 07:33

Une 8e défaite d'affilée pour Washington

Une 8e défaite d'affilée pour Washington

Basketball    Actualisé le 09.11.2025 - 07:09

Izan Le Meut, la taille au service du collectif

Izan Le Meut, la taille au service du collectif

Basketball    Actualisé le 09.11.2025 - 12:28