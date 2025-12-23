Niederhäuser gagne le « derby » suisse

Yanic Konan Niederhäuser a signé un retour gagnant dans l'alignement des Clippers mardi. La ...
Niederhäuser gagne le « derby » suisse

Niederhäuser gagne le

Photo: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong

Yanic Konan Niederhäuser a signé un retour gagnant dans l'alignement des Clippers mardi. La franchise de Los Angeles a dominé les Houston Rockets de Clint Capela 128-108.

Aligné en NBA pour la première fois depuis le 15 décembre, Yanic Konan Niederhäuser a réussi 3 points - dont 2 grâce à un dunk rageur -, 2 rebonds et 1 interception. Le 'rookie' fribourgeois a griffé le parquet durant 15 minutes, son plus grand temps de jeu de la saison, profitant de la blessure du pivot titulaire Ivica Zubac.

Les Clippers ont signé leur huitième victoire de la saison seulement, la deuxième d'affilée, grâce notamment aux 41 points de Kawhi Leonard. Du côté de Houston, Clint Capela n'est entré en jeu qu'en fin de partie, alors que le match était joué. Le pivot genevois a inscrit 2 points, en 5' passées sur le parquet.

Les Rockets marquent ainsi le pas avec cette deuxième défaite consécutive, la quatrième dans leurs cinq dernières sorties. La franchise texane ne pointe ainsi plus qu'au 6e rang de la Conférence Ouest avec 17 victoires pour 10 défaites. Les Clippers sont quant à eux 'scotchés' en queue de classement, avec 21 défaites au total.

Une 23e défaite pour Washington

Les Washington Wizards du Valaisan Kyshawn George ont quant à eux enregistré leur 23e défaite en 28 matches mardi, s'inclinant 126-109 à Charlotte. La soirée fut compliquée pour George, qui n'a inscrit que 2 points (à 1/9 au tir) et a terminé la rencontre avec un différentiel de -20 en 31 minutes de jeu.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les basketteuses de Neuchâtelles regardent vers le haut

Les basketteuses de Neuchâtelles regardent vers le haut

Basketball    Actualisé le 23.12.2025 - 11:00

Une femme à la tête de basketteurs masculins

Une femme à la tête de basketteurs masculins

Basketball    Actualisé le 23.12.2025 - 04:06

« Union produit du basket sympathique à voir »

« Union produit du basket sympathique à voir »

Basketball    Actualisé le 22.12.2025 - 15:55

Kyshawn George brille et les Wizards gagnent

Kyshawn George brille et les Wizards gagnent

Basketball    Actualisé le 21.12.2025 - 08:22

Articles les plus lus

Kyshawn George brille et les Wizards gagnent

Kyshawn George brille et les Wizards gagnent

Basketball    Actualisé le 21.12.2025 - 08:22

Union Neuchâtel inarrêtable

Union Neuchâtel inarrêtable

Basketball    Actualisé le 21.12.2025 - 14:28

« Union produit du basket sympathique à voir »

« Union produit du basket sympathique à voir »

Basketball    Actualisé le 22.12.2025 - 15:55

Une femme à la tête de basketteurs masculins

Une femme à la tête de basketteurs masculins

Basketball    Actualisé le 23.12.2025 - 04:06

Une 3e défaite pour le Thunder

Une 3e défaite pour le Thunder

Basketball    Actualisé le 20.12.2025 - 07:29

Kyshawn George brille et les Wizards gagnent

Kyshawn George brille et les Wizards gagnent

Basketball    Actualisé le 21.12.2025 - 08:22

Union Neuchâtel inarrêtable

Union Neuchâtel inarrêtable

Basketball    Actualisé le 21.12.2025 - 14:28

« Union produit du basket sympathique à voir »

« Union produit du basket sympathique à voir »

Basketball    Actualisé le 22.12.2025 - 15:55

Union Neuchâtel qualifié pour le Final Four

Union Neuchâtel qualifié pour le Final Four

Basketball    Actualisé le 18.12.2025 - 10:02

Défaite pour George et Capela

Défaite pour George et Capela

Basketball    Actualisé le 19.12.2025 - 08:39

Une 3e défaite pour le Thunder

Une 3e défaite pour le Thunder

Basketball    Actualisé le 20.12.2025 - 07:29

Union Neuchâtel inarrêtable

Union Neuchâtel inarrêtable

Basketball    Actualisé le 21.12.2025 - 14:28