Niederhäuser et George gagnent

Yanic Konan Niederhäuser et Kyshawn George ont connu la victoire dimanche en NBA Summer League. Les Clippers ont battu Milwaukee (106-91) et Washington a dominé Brooklyn (102-96).

Pour son deuxième match sous le maillot des LA Clippers, Niederhäuser a passé plus de 23 minutes sur le parquet, réussissant le seul tir qu'il a tenté et captant 3 rebonds. Le no 30 de la dernière draft a terminé avec un différentiel de +9.

De son côté, George a été le joueur le plus utilisé dans le camp des Wizards (31'24), mais a manqué d'adresse à 3 points (1/8). Le Montheysan a terminé la partie avec 10 points au compteur, 9 rebonds et 7 assists, pour un bilan de +8.

