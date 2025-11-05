NBA: les Houston Rockets sur la bonne orbite

Les Houston Rockets évoluent sur la bonne orbite en NBA. L'équipe de Clint Capela, auteur de 6 points, a fêté un cinquième succès consécutif en s'imposant 124-109 sur le parquet des Memphis Grizzlies.

Les éléments les plus décisifs dans le succès des Rockets ont été l'Américain Amen Thompson et le Turc Alperen Sengün. Ils ont respectivement inscrit 28 et 20 points.

Kyshawn George a pour sa part marqué 9 points avec les Washington Wizards. Cela n'a pas empêché son équipe de subir un net revers 136-107 à Boston contre les Celtics. Les Wizards restent sur six défaites de suite.

/ATS