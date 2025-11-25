NBA: Washington regagne enfin, sans Kyshawn George

Washington a mis fin à sa terrible série de 14 défaites mardi en NBA. Sans le Valaisan Kyshawn ...
NBA: Washington regagne enfin, sans Kyshawn George

NBA: Washington regagne enfin, sans Kyshawn George

Photo: KEYSTONE/AP/John McDonnell

Washington a mis fin à sa terrible série de 14 défaites mardi en NBA. Sans le Valaisan Kyshawn George, malade, les Wizards ont battu Attanta 132-113.

Les joueurs du District of Columbia se sont finalement ressaisis alors qu'ils n'étaient plus qu'à deux défaites d'égaler leur piteux record de 16 défaites de rang atteint à deux reprises la saison dernière. Ils ont ainsi pu fêter leur deuxième victoire de l'exercice, la première à domicile depuis près de huit mois.

L'absence de George n'a pas perturbé outre mesure les Wizards, qui ont pu compter sur un excellent CJ McCollum. Le vétéran (34 ans) a marqué 46 points grâce à un remarquable 17/25 au tir (68%), dont un 10/13 à trois points, lors de cette partie qui comptait également pour la NBA Cup.

Courte apparition pour YKN

Yanic Konan Niederhäuser a de son côté fait une courte apparition lors du derby de Los Angeles. Le rookie fribourgeois a joué moins de deux minutes pour les Clippers dans le 'garbage time', alors que la victoire des Lakers (135-118), emmenés par Luka Doncic (43 points), ne faisait plus aucun doute.

/ATS
 

