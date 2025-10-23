NBA: Niederhäuser marque ses premiers points pour les Clippers

Yanic Konan Niederhäuser a inscrit quatre points et capté un rebond pour sa première apparition en NBA. Il n'a cependant rien pu faire pour éviter la défaite aux Los Angeles Clippers 129-108.

Les débuts de Yanic Konan Niederhäuser, quatrième Suisse en NBA, n'ont pas été couronnés de succès. Le Fribourgeois de 22 ans s'est incliné 129-108 avec les Clippers sur le parquet d'Utah Jazz. Les visiteurs ont raté leurs débuts, et accusaient déjà un retard de 24 points après le premier quart-temps. Niederhäuser a marqué quatre points et pris un rebond lors de ses quatre minutes de temps de jeu.

George s'incline, Wembanyama impressionne

Les Washington Wizards, emmenés par le Valaisan Kyshawn George, se sont inclinés 133-120 face aux Milwaukee Bucks. Mené de 15 points après 12 minutes, le premier quart-temps leur a également été fatal. Pour les débuts de sa 2e saison en NBA, George a été le meilleur marqueur de son équipe avec 21 points et 9 rebonds en 32 minutes. Il n'a toutefois rien pu faire contre Giannis Antetokounmpo, la superstar grecque qui a mené son équipe à la victoire avec un double double (37 points, 14 passes).

Victor Wembanyama évolue dans d'autres sphères. Le jeune prodige français a offert une démonstration de son talent lors de la victoire des San Antonio Spurs sur le terrain des Dallas Mavericks (125-92), avec 40 points et 15 rebonds. Ces chiffres sont d'autant plus impressionnants qu'il ne s'agit que de sa première apparition en match officiel après huit mois de pause suite à une blessure.

