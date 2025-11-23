NBA: Billups plaide non-coupable dans l'affaire des jeux truqués

L'entraîneur de Portland, Chauncey Billups, a plaidé non-coupable lundi devant un tribunal ...
Photo: KEYSTONE/AP/Yuki Iwamura

L'entraîneur de Portland, Chauncey Billups, a plaidé non-coupable lundi devant un tribunal de New York. Il est accusé d'être impliqué dans des réseaux de jeux d'argent illégaux liés à la mafia.

Billups a été inculpé des chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchir de l'argent, accusations auxquelles il a plaidé non-coupable, a confirmé le bureau du procureur. Vedette des Detroit Pistons, avec qui il est sacré en 2004 en étant nommé meilleur joueur des finales, puis intronisé au Hall of Fame de la NBA, le quintuple All-Star, âgé de 49 ans, encourt pour chaque accusation une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement.

Mis en cause par le FBI

Il a été interpellé en octobre, avec le meneur-arrière du Heat de Miami, Terry Rozier, dans une enquête menée par le FBI sur une vaste escroquerie qui aurait vu des joueurs être trompés à l'aide de méthodes sophistiquées, notamment une table à rayons X et des jeux de cartes avec code-barres. Sont en cause des parties de poker illégales truquées associées à des familles mafieuses.

Rozier et Billups ont été suspendus à titre conservatoire par la NBA qui a dit prendre 'ces allégations avec le plus grand sérieux'. Billups a été libéré contre une caution de cinq millions de dollars après avoir comparu initialement devant un tribunal fédéral à Portland, dans l'Oregon (nord-ouest), alors qu'il a été représenté par son avocat Marc Mukasey lors d'une brève audience dans un tribunal de Brooklyn lundi.

/ATS
 

