Massagno met les choses au point

Battu à domicile lors de l'acte I, Massagno a parfaitement réagi dans la demi-finale des play-off de SBL qui l'oppose à Neuchâtel.

Les hommes de Robi Gubbitosa ont écrasé Union 103-58 au Tessin pour égaliser à 1-1 dans une série prévue au meilleur des cinq matches. Olympic mène pour sa part 2-0 face aux Lions de Genève.

Massagno a maîtrisé son sujet mardi soir. Le vainqueur de la saison régulière menait 46-36 à la mi-temps, après avoir compté jusqu'à 14 longueurs d'avance à la 16e (43-29), et a assommé les Unionistes dès le retour des vestiaires en inscrivant 22 points consécutifs (!) en un peu plus de six minutes de jeu. A 68-36, la messe était dite.

Massagno a néanmoins continué à se faire plaisir, à l'image d'un Dusan Mladjan en feu: l'arrière a inscrit 30 points en 24' de jeu, avec un 5/8 à 3 points. Shannon Bogues (22 points) et Juwann James (14) ont également brillé côté tessinois. En face, seul Dalan Ancrum a dépassé les 10 points (11) parmi les joueurs du cinq de base.

Mbala en leader

Olympic s'est pour sa part imposé 99-71 à St-Léonard face à Genève, mais ce score est trompeur. Les hommes du coach Petar Aleksic accusaient ainsi 9 points de retard à la 12e minute (19-28) avant de relancer leurs affaires grâce à un partiel de 14-3. Et ils ne menaient que de 2 longueurs à la pause (43-41).

Porté par Boris Mbala (18 points, 6 rebonds) et Antonio Ballard (17 points, 12 rebonds, 4 assists), Fribourg a également forcé la décision en deuxième mi-temps. Olympic s'est offert un matelas de 14 unités à la 26e (62-48), prenant le large dans un dernier quart remporté 29-16.

/ATS