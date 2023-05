Massagno, Fribourg et Genève en demies

Massagno, Fribourg Olympic et les Lions de Genève ont décroché leur ticket pour les demi-finales des play-off de SBL dès le troisième match de leur série samedi.

Seul le duel Vevey Riviera - Union Neuchâtel (2-1 depuis vendredi) se prolonge ainsi quelque peu.

Premier de la phase préliminaire, Massagno n'a pas eu à forcer son talent à Boncourt. Vainqueurs 132-85 grâce notamment aux 21 points de Patrik Kovac (7/9 à 3 points) et aux 20 points et 13 rebonds de Jonathan Galloway, les Tessinois menaient déjà 31-19 à l'issue du premier quart-temps et 68-43 à la mi-match.

Olympic a pour sa part dominé Monthey-Chablais 108-65 au Reposieux. Les hommes de Petar Aleksic ont forcé la décision en fin de première mi-temps, signant un partiel de 14-2 avec quatre paniers primés consécutifs. Les Fribourgeois, qui menaient de 14 points à la pause (55-41), ont déroulé en seconde mi-temps.

Les Lions sont quant à eux allés s'imposer 79-64 à Nyon pour gagner le droit de défier le quadruple tenant du titre Olympic au stade des demi-finales. Les Genevois ont pu compter sur un excellent Erik Thomas (20 points, 8 rebonds, 3 assists) pour faire la différence au Rocher, où ils comptaient 8 longueurs d'avance à la mi-temps

/ATS