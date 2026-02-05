Les Wizards s'imposent chez le leader de la Conférence Est

Les Washington Wizards ont fêté une probante victoire jeudi en NBA sur le parquet des Detroit Pistons, leaders de la Conférence Est (126-117). Le Canado-Valaisan Kyshawn George a marqué 8 points.

Il s'agit de la quatrième victoire en six matches des joueurs du District of Columbia, qui avaient auparavant essuyé neuf défaites de rang. Les perspectives s'améliorent pour les Wizards, qui ont accueilli mercredi Anthony Davis, l'une des stars de la ligue, dans le cadre d'un échange retentissant.

Mais Washington n'a pas eu besoin d''AD', blessé à la main gauche et 'out' jusqu'à fin février au moins, pour signer une victoire de prestige à Detroit. Les Wizards ont pu compter sur un excellent banc, qui a marqué la bagatelle de 69 points, soit plus de la moitié de leur total.

Clint Capela et Houston se sont quant à eux inclinés à domicile face au Utah Jazz (109-99), malgré les 31 points de sa vedette Kevin Durant. Le pivot genevois des Rockets Clint Capela a joué pendant 17 minutes, marquant 6 points et captant 5 rebonds.

