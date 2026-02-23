Les Wizards lourdement battus à Atlanta

Washington a sombré mardi à Atlanta en NBA. Kyshawn George et les Wizards se sont inclinés ...
Les Wizards lourdement battus à Atlanta

Les Wizards lourdement battus à Atlanta

Photo: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER

Washington a sombré mardi à Atlanta en NBA. Kyshawn George et les Wizards se sont inclinés 119-98 sur le parquet des Hawks, qui ont compté jusqu'à 38 points d'avance.

Cette défaite, la deuxième d'affilée et la 41e en 57 matches joués cette saison, s'est rapidement dessinée pour les Wizards. Menée 35-20 à l'issue du premier quart, la franchise de Washington a craqué dans une troisième période perdue 41-20 pour accuser 38 longueurs de retard après 1'07 de jeu au quatrième quart (104-66).

La soirée fut donc forcément difficile pour Kyshawn George. L'ailier valaisan, seul membre du cinq de base des Wizards à avoir dépassé les 10 points, en a marqué 11 (à 3/10 au tir, et 4/4 au lancer-franc). Auteur de 2 rebonds et 2 assists, il a aussi commis quatre pertes de balle pour terminer avec un différentiel de -24.

L'homme du match fut Jonathan Kuminga, qui disputait son premier match avec Atlanta depuis son arrivée en provenance de Golden State. L'ailier a inscrit 27 points en sortant du banc, ajoutant 7 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions. Hawks et Wizards se retrouveront dès jeudi, toujours à Atlanta.

/ATS
 

