Les Wizards gagnent le duel des cancres

Les Wizards de Kyshawn George ont gagné le duel des cancres dimanche en NBA. Washington a infligé un neuvième revers consécutif aux Sacramento Kings.

Avant-dernier à l'Est avec 13 victoires et 35 défaites, les Wizards se sont imposés 116-112 à domicile face à la lanterne rouge de la Conférence Ouest. Ils ont ainsi enchaîné un troisième succès en quatre matches après avoir subi eux-mêmes neuf revers d'affilée.

Kyshawn George a eu droit à un temps de jeu limité (19'), comme tous les joueurs du cinq majeur des Wizards, et son rayonnement le fut aussi (6 points, 2 assists pour un différentiel de -2). L'homme du match pour Washington fut Will Riley, auteur de 18 points avec un 4/8 à 3 points en sortant du banc.

Le 'rookie' des Clippers Yanic Konan Niederhäuser n'a quant à lui passé que 3 minutes sur le parquet dimanche dans un match gagné 117-93 par son équipe à Phoenix, inscrivant tout de même 3 points (pour 1 rebond capté). La franchise de Los Angeles a gagné 17 de ses 21 dernières rencontres pour pointer désormais au 9e rang à l'Ouest.

/ATS