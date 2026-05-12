Les Spurs à un succès de la finale de Conférence

Les Spurs sont à un succès d'une place en finale de la Conférence Ouest de NBA. San Antonio ...
Les Spurs à un succès de la finale de Conférence

Les Spurs à un succès de la finale de Conférence

Photo: KEYSTONE/AP/Eric Gay

Les Spurs sont à un succès d'une place en finale de la Conférence Ouest de NBA. San Antonio s'est imposé 126-97 mardi face à Minnesota pour prendre l'avantage 3-2 dans ce 2e tour des play-off.

Exclu pour un violent coup de coude asséné au visage d'un adversaire au match précédent, perdu par son équipe, Victor Wembanyama, qui a échappé à une suspension, s'est montré revanchard. Le pivot français a évacué sa frustration en début de partie avec six premières minutes diaboliques, inscrivant 16 points.

'La manière dont on démarre la partie est très importante, ça donne le ton. Ensuite le défi c'est de tenir 48 minutes', a expliqué en conférence de presse 'Wemby', qui a terminé ce match avec à son actif 27 points, 17 rebonds, 5 passes décisives et 3 contre (pour 4 pertes de balle).

Les Wolves n'ont pu recoller que lorsque Wembanyama est sorti souffler. Les Spurs, qui avaient pris 18 points d'avance au deuxième quart, ont ainsi vu les visiteurs égaliser en début de troisième quart-temps pour mieux réaccélérer avec l'énergie de Keldon Johnson (21 points) et s'échapper dans la dernière période.

Les Spurs auront ainsi l'occasion vendredi à Minneapolis d'atteindre la finale de la Conférence Ouest, pour laquelle le Thunder d'Oklahoma City, champion en titre, est déjà qualifié. Un éventuel septième match pour départager les deux franchises aurait lieu dimanche au Texas.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Lakers de LeBron James éliminés par le Thunder

Les Lakers de LeBron James éliminés par le Thunder

Basketball    Actualisé le 12.05.2026 - 08:04

Les Knicks balaient les Sixers

Les Knicks balaient les Sixers

Basketball    Actualisé le 11.05.2026 - 07:16

Steve Kerr rempile avec les Warriors

Steve Kerr rempile avec les Warriors

Basketball    Actualisé le 10.05.2026 - 06:30

Les Lakers au pied du mur, les Cavaliers se reprennent

Les Lakers au pied du mur, les Cavaliers se reprennent

Basketball    Actualisé le 10.05.2026 - 06:14

Articles les plus lus

Andrea Siviero reconduit à la présidence de Swiss Basketball

Andrea Siviero reconduit à la présidence de Swiss Basketball

Basketball    Actualisé le 09.05.2026 - 17:46

Les Lakers au pied du mur, les Cavaliers se reprennent

Les Lakers au pied du mur, les Cavaliers se reprennent

Basketball    Actualisé le 10.05.2026 - 06:14

Steve Kerr rempile avec les Warriors

Steve Kerr rempile avec les Warriors

Basketball    Actualisé le 10.05.2026 - 06:30

Les Knicks balaient les Sixers

Les Knicks balaient les Sixers

Basketball    Actualisé le 11.05.2026 - 07:16

Wembanyama en démonstration

Wembanyama en démonstration

Basketball    Actualisé le 09.05.2026 - 07:22

Andrea Siviero reconduit à la présidence de Swiss Basketball

Andrea Siviero reconduit à la présidence de Swiss Basketball

Basketball    Actualisé le 09.05.2026 - 17:46

Les Lakers au pied du mur, les Cavaliers se reprennent

Les Lakers au pied du mur, les Cavaliers se reprennent

Basketball    Actualisé le 10.05.2026 - 06:14

Steve Kerr rempile avec les Warriors

Steve Kerr rempile avec les Warriors

Basketball    Actualisé le 10.05.2026 - 06:30

Play-off NBA: les Spurs égalisent, New York fait le break

Play-off NBA: les Spurs égalisent, New York fait le break

Basketball    Actualisé le 07.05.2026 - 08:23

Le Thunder et Detroit enchaînent un deuxième succès

Le Thunder et Detroit enchaînent un deuxième succès

Basketball    Actualisé le 08.05.2026 - 08:22

Wembanyama en démonstration

Wembanyama en démonstration

Basketball    Actualisé le 09.05.2026 - 07:22

Andrea Siviero reconduit à la présidence de Swiss Basketball

Andrea Siviero reconduit à la présidence de Swiss Basketball

Basketball    Actualisé le 09.05.2026 - 17:46