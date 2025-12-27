Les Rockets dominent Cleveland 117-100

Les Rockets de Clint Capela ont fêté un net succès samedi en NBA. Houston a dominé Cleveland ...
Les Rockets dominent Cleveland 117-100

Les Rockets dominent Cleveland 117-100

Photo: KEYSTONE/AP/Eric Christian Smith

Les Rockets de Clint Capela ont fêté un net succès samedi en NBA. Houston a dominé Cleveland 117-100, enchaînant une deuxième victoire de suite après avoir perdu quatre de ses cinq matches précédents.

L'homme du match fut Kevin Durant. La superstar des Rockets a inscrit 30 points, ajoutant 7 passes décisives et 4 rebonds, en 29 minutes passées sur le parquet. Durant est resté sur le banc durant le quatrième quart-temps, que Houston a abordé avec 27 longueurs d'avance.

Clint Capela a quant à lui eu droit à 18 minutes de jeu samedi. L'intérieur genevois n'a inscrit que 4 points à 2/6 au tir, mais il s'est montré précieux sous les panneaux avec 8 rebonds (dont 4 captés en phase offensive) et 2 contres.

/ATS
 

Actualités suivantes

Kyshawn George décisif, les Wizards victorieux

Kyshawn George décisif, les Wizards victorieux

Basketball    Actualisé le 27.12.2025 - 07:38

Wemby et les Spurs gâchent le Noël du champion

Wemby et les Spurs gâchent le Noël du champion

Basketball    Actualisé le 26.12.2025 - 07:36

NBA: Les Knicks matent les Cavaliers pour Noël

NBA: Les Knicks matent les Cavaliers pour Noël

Basketball    Actualisé le 25.12.2025 - 21:05

Niederhäuser gagne le « derby » suisse

Niederhäuser gagne le « derby » suisse

Basketball    Actualisé le 24.12.2025 - 07:34

Articles les plus lus

Niederhäuser gagne le « derby » suisse

Niederhäuser gagne le « derby » suisse

Basketball    Actualisé le 24.12.2025 - 07:34

Les basketteuses de Neuchâtelles regardent vers le haut

Les basketteuses de Neuchâtelles regardent vers le haut

Basketball    Actualisé le 24.12.2025 - 10:19

NBA: Les Knicks matent les Cavaliers pour Noël

NBA: Les Knicks matent les Cavaliers pour Noël

Basketball    Actualisé le 25.12.2025 - 21:05

Wemby et les Spurs gâchent le Noël du champion

Wemby et les Spurs gâchent le Noël du champion

Basketball    Actualisé le 26.12.2025 - 07:36

Une femme à la tête de basketteurs masculins

Une femme à la tête de basketteurs masculins

Basketball    Actualisé le 23.12.2025 - 04:06

Niederhäuser gagne le « derby » suisse

Niederhäuser gagne le « derby » suisse

Basketball    Actualisé le 24.12.2025 - 07:34

Les basketteuses de Neuchâtelles regardent vers le haut

Les basketteuses de Neuchâtelles regardent vers le haut

Basketball    Actualisé le 24.12.2025 - 10:19

NBA: Les Knicks matent les Cavaliers pour Noël

NBA: Les Knicks matent les Cavaliers pour Noël

Basketball    Actualisé le 25.12.2025 - 21:05

Kyshawn George brille et les Wizards gagnent

Kyshawn George brille et les Wizards gagnent

Basketball    Actualisé le 21.12.2025 - 08:22

Une femme à la tête de basketteurs masculins

Une femme à la tête de basketteurs masculins

Basketball    Actualisé le 23.12.2025 - 04:06

« Union produit du basket sympathique à voir »

« Union produit du basket sympathique à voir »

Basketball    Actualisé le 24.12.2025 - 08:59

Les basketteuses de Neuchâtelles regardent vers le haut

Les basketteuses de Neuchâtelles regardent vers le haut

Basketball    Actualisé le 24.12.2025 - 10:19