Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

Les Houston Rockets de Clint Capela ont rapidement renoué avec la victoire en NBA. Battus par les Spurs vendredi, les Texans se sont imposés dimanche sur le parquet des Milwaukee Bucks (122-115).

Kevin Durant et ses coéquipiers n'ont ainsi pas traîné après ce revers qui avait mis fin à leur belle série de cinq victoires consécutives. Ils ont décroché leur 6e succès de la saison contre l'équipe menée par le Grec Giannis Antetokounmpo.

Longtemps menés, les Rockets ont compté jusqu'à 14 points de retard au cours du deuxième quart-temps, avant de renverser la vapeur à 102 secondes de la fin. Le pivot genevois Clint Capela a foulé le parquet pendant près de sept minutes, marquant 4 points et captant 4 rebonds.

