Les Raptors reviennent à hauteur des Celtics

Le champion NBA en titre n'a pas dit son dernier mot.

Porté par Pascal Siakam et Kyle Lowry, Toronto est revenu à 2-2 dans sa demi-finale de Conférence Est en battant Boston (100-93) samedi à Disney World.

Après deux revers initiaux face à des Celtics alors bien meilleurs puis une première victoire à l'arraché grâce à un panier à 3 points d'OG Anunoby au buzzer, les Raptors ont trouvé des solutions pour rééquilibrer les débats. Offensivement d'abord, en rajustant la mire à trois points: ils ont rentré 17 shoots, certes avec un pourcentage médiocre (38,6%), là où les C's n'en ont mis que 7 sur 35.

Les Raptors ont aussi mis plus d'énergie, d'impact dans les duels en défense, tant et si bien que la seule arme adverse à avoir fonctionné a été Jayson Tatum (24 points, 10 rebonds). Pascal Siakam (23 points, 11 rebonds) et Kyle Lowry (22 points, 11 rebonds, 7 assists) ne se sont pas contentés d'être les meilleurs marqueurs de Toronto: ils ont été des leaders des deux côtés du terrain.

A l'Ouest, les Nuggets sont aux aussi revenus à hauteur des Clippers (1-1 dans la série) en s'imposant 110-101 samedi. Ecrasé de 23 points dans l'Acte I, Denver a maîtrisé les débats face à la franchise de Los Angeles grâce notamment aux 27 points de Jamal Murray et aux 26 points et 18 rebonds de Nikola Jokic. L'équipe du Colorado a toujours mené au score dans cette partie.

/ATS