Les Mavericks ont viré leur manager général

'Coupable' d'avoir cédé Luka Doncic aux Lakers, Nico Harrison n'est pas le manager général ...
Les Mavericks ont viré leur manager général

Les Mavericks ont viré leur manager général

Photo: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez

'Coupable' d'avoir cédé Luka Doncic aux Lakers, Nico Harrison n'est pas le manager général des Dallas Mavericks. La franchise texane de NBA l'a licencié mardi.

La décision a été prise après une réunion entre Nico Harrison et le patron de l'équipe Patrick Dumont, selon ESPN. 'La décision reflète notre engagement continu à construire une organisation de haut niveau, qui soit à la hauteur des attentes de nos joueurs, de nos partenaires et surtout de nos fans', a déclaré Dumont dans un communiqué.

Nico Harrison est sous le feu des critiques des fans des Mavericks depuis qu'il a échangé Luka Doncic aux Lakers de Los Angeles le 2 février, quelques mois après que l'arrière All Star slovène avait mené la franchise à une participation aux finales de la NBA. Cette colère ne s'est depuis jamais dissipée.

Patrick Dumont avait donné son accord après que Nico Harrison l'avait convaincu que la signature d'une prolongation de contrat 'supermax' pour Doncic serait un mauvais investissement en raison des problèmes de condition physique persistants de la superstar alors blessée. Dumont a depuis admis en privé qu'il avait des remords à ce sujet.

Destins croisés

Principale monnaie d'échange dans cette transaction, Anthony Davis n'a disputé que 14 matches avec les Mavs depuis son arrivée à Dallas en raison de différentes blessures. Autre star de l'équipe, Kyrie Irving a subi une déchirure du ligament croisé antérieur d'un genou au début du mois de mars, et est toujours sur la touche.

L'arrivée du prometteur Cooper Flagg, no 1 de la dernière draft, n'a pas permis d'inverser la tendance. Les Mavericks affichent un bilan de trois victoires pour huit défaites depuis le début de la saison. Les Lakers de Luka Doncic, bien que privés de LeBron James jusqu'à maintenant, en sont à huit succès pour trois défaites...

/ATS
 

Actualités suivantes

Kyshawn George malheureux

Kyshawn George malheureux

Basketball    Actualisé le 11.11.2025 - 09:03

Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

Basketball    Actualisé le 10.11.2025 - 08:27

Union Neuchâtel s’impose au bout du suspense

Union Neuchâtel s’impose au bout du suspense

Basketball    Actualisé le 10.11.2025 - 04:36

Izan Le Meut, la taille au service du collectif

Izan Le Meut, la taille au service du collectif

Basketball    Actualisé le 09.11.2025 - 12:28

Articles les plus lus

Une 8e défaite d'affilée pour Washington

Une 8e défaite d'affilée pour Washington

Basketball    Actualisé le 09.11.2025 - 07:09

Izan Le Meut, la taille au service du collectif

Izan Le Meut, la taille au service du collectif

Basketball    Actualisé le 09.11.2025 - 12:28

Union Neuchâtel s’impose au bout du suspense

Union Neuchâtel s’impose au bout du suspense

Basketball    Actualisé le 10.11.2025 - 04:36

Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

Basketball    Actualisé le 10.11.2025 - 08:27

Fin de série pour les Rockets

Fin de série pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 08.11.2025 - 07:33

Une 8e défaite d'affilée pour Washington

Une 8e défaite d'affilée pour Washington

Basketball    Actualisé le 09.11.2025 - 07:09

Izan Le Meut, la taille au service du collectif

Izan Le Meut, la taille au service du collectif

Basketball    Actualisé le 09.11.2025 - 12:28

Union Neuchâtel s’impose au bout du suspense

Union Neuchâtel s’impose au bout du suspense

Basketball    Actualisé le 10.11.2025 - 04:36

NBA: les Houston Rockets sur la bonne orbite

NBA: les Houston Rockets sur la bonne orbite

Basketball    Actualisé le 06.11.2025 - 08:17

NBA: les Clippers de Niederhäuser s'inclinent en Arizona

NBA: les Clippers de Niederhäuser s'inclinent en Arizona

Basketball    Actualisé le 07.11.2025 - 08:37

Fin de série pour les Rockets

Fin de série pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 08.11.2025 - 07:33

Une 8e défaite d'affilée pour Washington

Une 8e défaite d'affilée pour Washington

Basketball    Actualisé le 09.11.2025 - 07:09