Les Lakers intouchables

Les Lakers ont fait la moitié du chemin. Victorieux 124-114 de Miami lors de l'acte II, ils mènent 2-0 dans la finale des play-off organisée dans la bulle d'Orlando.

Privé de Bam Adebayo et de Goran Dragic blessés, le Heat n'avait pas les moyens de s'opposer à un adversaire emmené par LeBron James et par Anthony Davis au sommet de leur art. Si elle ne fut pas aussi écrasante que lors de l'acte I (116-98), la victoire des Lakers ne souffre aucune discussion.

LeBron James a tutoyé le triple double avec ses 33 points, 9 rebonds et 9 assists. Quant à Anthony Davis, il a témoigné d'une précision presque clinique au tir - 15 sur 20 - pour inscrire 33 points. Le transfuge de New Orleans a, par ailleurs, cueilli 14 rebonds, dont 8 offensifs. Dans le sillage des deux stars, Rajon Rondo se révèle de plus en plus comme le facteur X de ces play-off. Vendredi le meneur a marqué 116 points et a délivré 10 assists.

Les Lakers ont continuellement mené au score pour creuser un écart de 14 points à la pause (68.54)). L'écart le plus large fut de 18 points (92-74) lors du troisième quarter. Sans Goran Dragic, victime d'une aponévrose plantaire, et Bam Adebayo, qui souffre de tension cervicale, Miami était tout simplement confronté à une mission impossible lors de ce deuxième match. Il semble qu'elle le sera tout autant dimanche...

