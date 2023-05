Les Lakers et le Heat en finale de Conférence

Les Lakers, à l'Ouest, et le Heat, à l'Est, ont composté leur ticket pour une finale de Conférence vendredi en NBA.

Los Angeles, qui défiera Denver au tour suivant, et Miami se sont qualifiés en six matches aux dépens respectivement des Warriors et des Knicks.

En quête d'un historique 18e titre, les Lakers se sont imposés aisément 122-101 vendredi à domicile face au champion en titre Golden State. Leur superstar LeBron James a manqué de peu le triple double, cumulant 30 points, 9 rebonds et 9 passes décisives, alors qu'Anthony Davis a réussi 17 points et 20 rebonds.

Les Lakers n'avaient plus atteint le stade des finales de Conférence depuis leur dernier sacre, fêté dans la bulle sanitaire d'Orlando en 2020. Ils retrouveront au tour suivant les Nuggets de Nikola Jokic pour une revanche de la finale de la Conférence Ouest de 2020 remportée en cinq matches par la franchise de L.A.

Comme en 2020?

Miami jouera pour sa part sa troisième finale de Conférence en l'espace de quatre ans, face à Philadelphie ou à Boston. Le Heat - qui avait été battu par les Hawks de Clint Capela dans le premier match du play-in - a dominé les Knicks 96-92 vendredi grâce notamment aux 24 points, 8 rebonds et 4 assists de Jimmy Butler.

Sacré en 2006, 2012 et 2013, Miami vise sa première finale de play-off depuis 2020. Le Heat avait alors écarté Boston 4-2 avant de s'incliner en six matches face aux Lakers au stade ultime, en six matches également. Boston avait pris sa revanche l'an passé au terme d'une finale de Conférence intense (4-3).

/ATS