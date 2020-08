Les Lakers corrigent Portland et se détachent

Lundi était le 'Kobe Day' et les Lakers l'ont célébré avec la manière en étrillant les Blazers 135-115. La franchise de Los Angeles mène ainsi 3-1 face à Portland au 1er tour des play-off NBA.

En ce 24/8, décrété 'Kobe Bryant Day' (en référence à ses numéros de maillot), le coeur des Lakers a battu en la mémoire de leur légende, accidentellement disparue il y a sept mois. Et c'est avec le même état d'esprit conquérant qu'ils ont concassé les Blazers.

L'équipe californienne a plié le match en première période, conclue 80-51, ce qui a permis à un LeBron James surmotivé, lui qui rêve de marcher dans les glorieux pas de Bryant, de ne jouer que 26 minutes pour 30 points (à 4 sur 5 à 3 points, avec 10 rebonds et 6 assists).

En face, à l'image d'un Damian Lillard emprunté (11 points), manifestement touché à un genou pour lequel il doit passer une IRM (imagerie par résonance magnétique), Portland n'a jamais existé dans cette rencontre.

Oklahoma City est par ailleurs revenu à 2-2 dans sa série face à Houston en s'imposant 117-114 face à des Rockets qui ont arrosé comme jamais derrière la ligne à trois points: 58 fois exactement, pour un taux de réussite de presque 40%. Correct, mais insuffisant.

L'absence de Russell Westbrook, toujours pas remis d'une blessure à un quadriceps, se fait de plus en plus sentir dans les rangs de Houston. James Harden n'a pas démérité avec ses 32 points, 15 passes, 8 rebonds et 4 interceptions. Mais sa débauche d'énergie lui a coûté de la lucidité dans le 'money time'.

