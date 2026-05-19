Les Knicks auteurs d'un retour extraordinaire face aux Cavaliers

Devant leur bouillant public, les New York Knicks ont réussi l'un des plus grands retours de ...
Les Knicks auteurs d'un retour extraordinaire face aux Cavaliers

Les Knicks auteurs d'un retour extraordinaire face aux Cavaliers

Photo: KEYSTONE/AP/Seth Wenig

Devant leur bouillant public, les New York Knicks ont réussi l'un des plus grands retours de l'histoire des play-off de NBA pour s'imposer 115-104 après prolongation face aux Cleveland Cavaliers lors du premier match de la finale de Conférence Est.

Maladroits et menés de 22 points à 7'52 de la fin du temps réglementaire, les Knicks ont trouvé les ressources pour arracher une prolongation et s'imposer, dans le sillage de Jalen Brunson, immense avec 38 points (15 sur 29 au tir), dont 15 dans le 4e quart-temps.

Neuf jours après une qualification express contre les Philadelphia 76ers, les Knicks ont dominé les Cavaliers 44-12 lors des 12 dernières minutes de jeu (7 dans le temps réglementaire, 5 en prolongation), validant le deuxième plus grand retour gagnant dans un 4e quart-temps en play-off depuis 1997 (record de 24 points par les Clippers).

Les Cavaliers, 48 heures après une qualification à Detroit lors du match 7 de leur deuxième tour, ont eux complètement raté leur fin de match, incapables de s'ajuster et à court d'énergie.

Ils avaient pourtant maîtrisé une grande partie de la rencontre grâce à Donovan Mitchell (29 points).

Les 'Cavs' se sont retrouvés presque incapables de marquer sur la fin, à l'image du meneur James Harden (15 points à 5 sur 16 au tir, 3 passes), qui a complètement raté son retour à ce niveau huit ans après.

Le célèbre barbu, MVP 2018, a été constamment ciblé par Brunson lors des attaques des Knicks sur la fin, avec succès.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Lions égalisent à 1-1 en finale

Les Lions égalisent à 1-1 en finale

Basketball    Actualisé le 19.05.2026 - 22:00

Wembanyama monumental, San Antonio gagne l'acte I

Wembanyama monumental, San Antonio gagne l'acte I

Basketball    Actualisé le 19.05.2026 - 07:10

Les Cavaliers éteignent les Pistons et défieront les Knicks

Les Cavaliers éteignent les Pistons et défieront les Knicks

Basketball    Actualisé le 18.05.2026 - 06:56

Gilgeous-Alexander élu MVP pour la 2e fois, d'après ESPN

Gilgeous-Alexander élu MVP pour la 2e fois, d'après ESPN

Basketball    Actualisé le 17.05.2026 - 23:22

Articles les plus lus

Offurum assomme les Lions au « buzzer »

Offurum assomme les Lions au « buzzer »

Basketball    Actualisé le 16.05.2026 - 20:08

Gilgeous-Alexander élu MVP pour la 2e fois, d'après ESPN

Gilgeous-Alexander élu MVP pour la 2e fois, d'après ESPN

Basketball    Actualisé le 17.05.2026 - 23:22

Les Cavaliers éteignent les Pistons et défieront les Knicks

Les Cavaliers éteignent les Pistons et défieront les Knicks

Basketball    Actualisé le 18.05.2026 - 06:56

Wembanyama monumental, San Antonio gagne l'acte I

Wembanyama monumental, San Antonio gagne l'acte I

Basketball    Actualisé le 19.05.2026 - 07:10

Les Spurs qualifiés pour la finale de la Conférence Ouest

Les Spurs qualifiés pour la finale de la Conférence Ouest

Basketball    Actualisé le 16.05.2026 - 07:13

Offurum assomme les Lions au « buzzer »

Offurum assomme les Lions au « buzzer »

Basketball    Actualisé le 16.05.2026 - 20:08

Gilgeous-Alexander élu MVP pour la 2e fois, d'après ESPN

Gilgeous-Alexander élu MVP pour la 2e fois, d'après ESPN

Basketball    Actualisé le 17.05.2026 - 23:22

Les Cavaliers éteignent les Pistons et défieront les Knicks

Les Cavaliers éteignent les Pistons et défieront les Knicks

Basketball    Actualisé le 18.05.2026 - 06:56

Les Cavaliers prennent l'avantage chez les Pistons

Les Cavaliers prennent l'avantage chez les Pistons

Basketball    Actualisé le 14.05.2026 - 08:04

Olympic pour un triplé, Genève en outsider

Olympic pour un triplé, Genève en outsider

Basketball    Actualisé le 16.05.2026 - 04:06

Les Spurs qualifiés pour la finale de la Conférence Ouest

Les Spurs qualifiés pour la finale de la Conférence Ouest

Basketball    Actualisé le 16.05.2026 - 07:13

Offurum assomme les Lions au « buzzer »

Offurum assomme les Lions au « buzzer »

Basketball    Actualisé le 16.05.2026 - 20:08