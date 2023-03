Les Hawks ne parviennent pas à enchaîner

Les Hawks ne parviennent plus à enchaîner les victoires en NBA.

Vainqueurs 129-111 des Trail Blazers vendredi à Atlanta, Clint Capela et ses équipiers ont été battus 117-109 à Miami 24 heures plus tard.

Cette défaite, la deuxième en trois parties disputées sous les ordres du nouveau coach Quin Snyder, remet les Hawks à 50% de victoires cette saison (32-32). Toujours 8e de la Conférence Est, Atlanta était pourtant opposée à une équipe qui restait sur six défaites dans ses sept dernières sorties.

Mais Miami, 7e à l'Est avec 34 succès pour 31 défaites, a pu compter sur Bam Ademayo (30 points, 11 rebonds, 5 passes décisives) pour faire la différence. Le Heat a, surtout, muselé le meneur All Star des Hawks Trae Young: celui-ci n'a marqué que 8 points (à 2/13 au tir), son plus bas total de la saison.

Clint Capela a réussi quant à lui 16 points - grâce à un 8/10 au tir - et 13 rebonds, en 25 minutes passées sur le parquet floridien. Mais le pivot genevois a terminé cette partie avec un différentiel de -14, le deuxième plus mauvais de son équipe derrière Dejounte Murray (-17, en 36' de jeu).

/ATS