Les Hawks battent le champion en titre Golden State

Atlanta s'est offert le scalp du champion en titre Golden State vendredi en NBA.

Clint Capela et ses équipiers se sont imposés 127-119 face aux Warriors, qui ont ainsi concédé leur 10e défaite consécutive à l'extérieur.

Les Hawks, qui restaient sur deux défaites subies qui plus est à la maison, ont forcé la décision grâce à Trae Young. Auteur de 25 points et 12 assists, le meneur All Star d'Atlanta a réussi une interception décisive à 48''1 de la fin, alors que Golden State n'accusait que 4 points de retard (123-119).

Trae Young a volé le ballon dans les mains de la superstar des Warriors Stephen Curry (31 points vendredi) avant d'assurer la victoire des siens sur un layup en contre-attaque. Le deuxième meilleur marqueur des Hawks fut John Collins (22 points), Onyeka Okongwu ajoutant 19 points en sortant du banc.

Pivot remplaçant des Hawks, Okongwu a d'ailleurs eu droit à un temps de jeu supérieur à celui du titulaire Clint Capela pour la troisième fois d'affilée (24', contre 22' pour le Genevois). Capela s'est contenté de 6 points vendredi, terminant tout de même meilleur rebondeur de son équipe avec 9 prises.

