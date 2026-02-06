Les Clippers renouent avec la victoire

Battus lors de leurs deux précédentes sorties, les Clippers ont renoué avec la victoire vendredi en NBA. Mais Yanic Konan Niederhäuser et ses équipiers ont souffert pour vaincre Sacramento.

La franchise de Los Angeles s'est imposée 114-111 dans le derby californien qui l'opposait aux Kings, lanterne rouge de la Ligue avec 12 succès pour désormais 40 défaites. Elle a pu compter sur Kawhi Leonard, auteur de 31 points, 9 rebonds et 7 passes décisives, pour faire la différence.

Yanic Konan Niederhäuser n'a eu droit qu'à six minutes de jeu, dans une partie où les Clippers ont forcé la décision au dernier quart-temps grâce à un partiel de 24-9 qui leur a permis de mener 105-93 à 4'19 de la fin. Le 'rookie' fribourgeois a inscrit 2 points, rentrant l'unique tir qu'il a tenté.

A noter que les Clippers ont évolué vendredi leurs deux recrues majeures des derniers jours. Ni Darius Garland, échangé contre le meneur All-Star James Harden avec Cleveland, ni Bennedict Mathurin, arrivé d'Indiana en échange du pivot titulaire Ivica Zubac, n'ont pu être alignés.

