Les Clippers renouent avec la victoire

Les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser ont renoué avec la victoire dimanche en NBA, après ...
Photo: KEYSTONE/AP/Jessie Alcheh

Les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser ont renoué avec la victoire dimanche en NBA, après trois défaites consécutives. La franchise de Los Angeles a dominé les New Orleans Pelicans 137-117.

Dixièmes de la Conférence Ouest, les Clippers ont toujours fait la course en tête face aux Pelicans, qui ont dû composer sans leur fragile star Zion Williamson (blessé) alors que ce dernier avait disputé 35 matches d'affilée (son record). Mais ils ne se sont mis définitivement à l'abri que dans le dernier quart.

Les Clippers, qui menaient 107-94 à l'entame de l'ultime période, ont porté leur avance à 26 longueurs à 4'01 de la fin (127-101) avant de gérer leur acquis. Ils ont comme souvent pu compter sur Kawhi Leonard (23 points, 5 passes décisives) pour faire la différence dans cette partie.

Yanic Konan Niederhäuser a eu droit à 20 minutes de jeu dimanche. Le 'rookie' fribourgeois en a profité pour réussir 7 points (à 2/3 au tir et 3/3 au lancer-francs) et 6 rebonds pour un différentiel de +10. Il a en outre commis 5 fautes.

/ATS
 

