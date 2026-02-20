Les Clippers battus dans le derby de LA

Photo: KEYSTONE/AP/Jessie Alcheh

Yanic Konan Niederhäuser et ses coéquipiers ont connu la défaite vendredi dans le derby de Los Angeles. Les Clippers se sont inclinés 125-122 sur le parquet des Lakers.

Aligné durant 13 minutes dans cette partie, Yanic Konan Niederhäuser a réussi 6 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception vendredi, pour un différentiel de -3. L'équipe du 'rookie' fribourgeois a dominé les débats sous les panneaux (42 rebonds à 32), mais a manqué d'adresse.

Les Clippers n'ont ainsi rentré que 8 de leurs 21 tirs à 3 points (38%), avec un 4/6 dans cet exercice pour leur star Kawhi Leonard (31 points au total). Les Lakers affichent quant à eux 55% de réussite dans ce domaine (17/31), grâce notamment à un 8/14 de Luka Doncic (38 points vendredi, ainsi que 11 assists et 6 rebonds).

Emmenés par Alondes Williams (25 points, 10 rebonds), les Wizards ont quant à eux battu pour la deuxième fois en l'espace de 24 heures les Pacers (131-118). Washington évoluait sans son ailier valaisan Kyshawn George, victime d'une contusion à un orteil du pied gauche la veille face à Indiana.

/ATS
 

