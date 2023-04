Les Bucks menés 3-1 par Miami

Meilleure équipe de la saison régulière en NBA, Milwaukee est au bord de l'élimination au 1er tour des play-off. Les Bucks sont menés 3-1 dans la série qui les oppose au Heat.

Battus 119-114 lundi à Miami, les Bucks ont pourtant enregistré le retour de Giannis Antetokounmpo. La star grecque a cumulé 26 points, 13 assists et 10 rebonds, après avoir manqué les deux matches précédents en raison d'une blessure au dos. Les Bucks menaient, surtout, encore de 12 points (101-89) à 6'09'' de la fin du match.

Mais le champion NBA de 2021 n'a rien pu faire pour contrer Jimmy Butler lundi. L'ailier de Miami a inscrit pas moins de 56 points, son record en carrière et le quatrième meilleur total de l'histoire des play-off, dont 21 dans le dernier quart. Également auteur de 9 rebonds, il a rentré 19 de ses 28 tirs.

Le Heat a signé un partiel de 13-0 pour renverser la vapeur dans le dernier quart et prendre l'avantage pour la première fois de la soirée (102-101 à 3'17'' du buzzer). Un 9-0 a ensuite permis à la franchise floridienne, qui s'était inclinée face aux Hawks de Clint Capela dans le match no 1 du play-in, d'enfoncer le clou et de se retrouver à un succès de l'exploit.

'Enorme'

'Remporter cette victoire, de cette manière, dans cette ambiance, dans cette ville, c'est énorme', a déclaré Jimmy Butler. 'Gagner à Milwaukee, devant son public, c'est comme ça que se pavent les chemins vers les titres. Et là on a une opportunité'.

En attendant, l'ailier de 33 ans a frappé fort. Ni LeBron James ni Dwyane Wade ni Shaquille O'Neal, tous sacrés champions avec le Heat, n'ont pu faire aussi bien par le passé en play-off. Et dans l'histoire de la NBA, seuls Michael Jordan (63 points), Elgin Baylor (61) et Donovan Mitchell (57) ont fait mieux en phase finale.

King James héroïque

Les Lakers sont par ailleurs revenus de loin lundi avant de s'imposer 117-111 en prolongation face à Memphis pour prendre l'avantage 3-1 dans la série. Auteur de 22 points, 20 rebonds et 7 assists, LeBron James a en effet inscrit le panier de l'égalisation à 104-104 à 0''1 de la fin du temps réglementaire.

/ATS