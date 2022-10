Les Bucks matent les Hawks

Atlanta a concédé samedi sa deuxième défaite de la saison en NBA. Clint Capela et ses équipiers se sont inclinés 123-115 sur le parquet de Milwaukee, seule équipe de la Ligue encore invaincue.

Emmenés par un redoutable Trae Young (42 points, 6 rebonds, 5 assists), les Hawks ont trouvé les ressources pour combler un déficit de dix points dans le quatrième quart-temps. Menés 99-89 à 9'39'' de la fin, ils ont même pris l'avantage à 4'09'' du 'buzzer' grâce à un panier primé de Young (107-106).

Mais les Bucks ont serré la garde dans le 'money time' sous l'impulsion de leur double MVP Giannis Antetokounmpo (34 points - dont 30 inscrits en deuxième mi-temps - et 17 rebonds) et de Jrue Holiday (34 points, 12 passes décisives) pour cueillir leur cinquième succès en cinq parties.

Atlanta, qui avait dominé les Pistons 136-112 vingt-quatre heures plus tôt à Detroit, affiche pour sa part un bilan de quatre victoires et deux défaites au terme d'une partie dans laquelle Clint Capela a signé son deuxième double double de la saison. L'intérieur genevois des Hawks a réussi 11 points et 10 rebonds face aux Bucks.

/ATS