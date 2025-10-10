LeBron James va manquer le début de saison

La superstar LeBron James va manquer le début de sa 23e saison en NBA. 'King James' souffre d'une sciatique, ont annoncé jeudi plusieurs médias citant des responsables des Los Angeles Lakers.

LeBron James (40 ans) est victime d'une sciatique côté droit et sera de nouveau examiné dans trois ou quatre semaines, écrivent notamment ESPN et The Athletic. Il va ainsi manquer le début de saison et la réception le 21 octobre des Golden State Warriors de son vieux rival Stephen Curry.

LeBron James a manqué l'entraînement collectif jeudi après avoir raté les deux premiers matches de pré-saison, son entraîneur JJ Redick décrivant alors 'une irritation d'un nerf au niveau des fessiers'. Le quadruple champion NBA et recordman de points n'a toujours pas donné de date de fin à son exceptionnelle carrière, lui qui fêtera ses 41 ans en décembre.

'Peu importe la tournure des événements je suis super impliqué car je ne sais pas quand cela s'arrêtera, même si la fin approche', avait-il expliqué fin septembre. 'Ce qui entretient la flamme c'est que mon amour du jeu est intact, et ma passion pour l'entraînement l'est tout autant', avait-il ajouté.

/ATS