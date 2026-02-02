LeBron James sélectionné pour son 22e All-Star Game consécutif

Star des Los Angeles Lakers, LeBron James a été sélectionné dimanche comme remplaçant pour son 22e NBA All-Star Game consécutif. L'Américain a fêté ses 41 ans en décembre.

Le 75e All-Star Game aura lieu à San Francisco le 15 février dans un format remanié cette année: au lieu d'une sélection des meilleurs éléments de la Conférence Ouest opposée lors d'un match de gala à une escouade de vedettes de la Conférence Est, deux équipes de joueurs américains et une troisième composée d'étrangers se rencontreront dans le cadre d'un tournoi.

Meilleur marqueur de tous les temps en NBA, quatre fois MVP et quatre fois champion NBA, LeBron James affiche une moyenne de 21,9 points, 6,6 passes décisives, 5,8 rebonds et 1,1 interception par match en 30 rencontres avec les Lakers cette saison (29-18). Mais le vétéran a été diminué par des blessures et son statut d'All-Star était remis en question par de nombreux observateurs.

James a finalement rejoint le groupe des remplaçants de la sélection de l'Ouest, aux côtés d'Anthony Edwards, Jamal Murray, Chet Holmgren, Kevin Durant, Devin Booker et Deni Avdija. Les remplaçants de l'Est sont Jalen Johnson, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns, Pascal Siakam, Norman Powell, Scottie Barnes et Jalen Duren.

Du côté des titulaires, déjà annoncés le mois dernier, on retrouve à l'Ouest Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Nikola Jokic, Stephen Curry et le Français Victor Wembanyama. Les titulaires de la Conférence Est sont Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown, Tyrese Maxey, Jalen Brunson et Cade Cunningham.

/ATS