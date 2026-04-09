Le grand huit pour Houston et Clint Capela

Les Houston Rockets ont signé un 8e succès d'affilée jeudi contre des Philadelphia 76ers privés de Joel Embiid (113-102). L'équipe de Clint Capela monte en puissance à l'approche des play-off NBA.

Le pivot genevois a passé un peu plus de 12 minutes sur le parquet, marquant un lancer franc et captant deux rebonds. Son leader Kevin Durant, à 37 ans et dans sa 19e saison NBA a encore brillé avec 29 points, 7 rebonds et 5 passes, face aux 23 points de Tyrese Maxey pour les Sixers.

Philadelphia réalise une mauvaise opération dans la course très serrée aux places de 5e et 6e à l'Est. Ils sont désormais 8es avec 43 victoires et 37 défaites. Les 76ers étaient privés pour la rencontre de son pivot Joel Embiid, opéré dans la journée de l'appendicite. La franchise n'a pas précisé de date de retour pour le MVP 2023.

Les Rockets restent à la 5e place à l'Ouest mais avec le même bilan que les Los Angeles Lakers (51v-29d), vainqueurs chez les Warriors 119-103 avec un bon match de LeBron James (26 points, 8 rebonds, 11 passes), les deux formations pouvant encore viser la 3e place de Denver (52v-28d).

Privés de Kyshawn George, blessé, les Washington Wizards se sont quant à eux inclinés 119-108 face aux Chicago Bulls. Pour ces deux équipes, la qualification pour les play-off s'est éloignée depuis bien longtemps.

/ATS