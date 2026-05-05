Le Thunder tranquille contre les Lakers, Detroit domine Cleveland

Le champion en titre Oklahoma City s'est imposé face aux Lakers 108-90 malgré les 27 points de LeBron James. De son côté, Detroit a dominé Cleveland 111-101, mardi en demi-finale de conférence en NBA.

Une performance offensive équilibrée et une défense de fer ont permis au Thunder de sceller la victoire et de prendre les devants dans la série 1-0 face à des Lakers amoindris, toujours privés de Luka Doncic, blessé aux adducteurs. Les Lakers ont bien démarré le match mais ont ensuite été menés pendant les trois derniers quarts-temps par Oklahoma City, qui avait remporté ses quatre matches de saison régulière contre les Californiens, remportant chaque match avec près de 30 points de marge en moyenne (29,3 points précisément).

Chet Holmgren a mené le Thunder avec 24 points et 12 rebonds, tandis que le meilleur joueur (MVP) en titre de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, et Ajay Mitchell ont ajouté 18 points chacun. LeBron James, qui avait fait oublier ses 41 ans pour mener les Lakers à une victoire surprise 4-2 face aux Houston Rockets au premier tour, a encore été le meilleur marqueur de Los Angeles avec 27 points. Rui Hachimura a ajouté 18 points et Marcus Smart 12.

Cleveland accrocheur

Dans l'autre match disputé mardi, Cade Cunningham a inscrit 23 points et Detroit a résisté à une remontée de Cleveland en deuxième mi-temps pour préserver son succès 111 à 101 lors de leur premier match des demi-finales dans la Conférence Est.

Les Pistons, tête de série N.1 à l'Est, semblaient se diriger vers une victoire facile et menaient de 17 points au troisième quart-temps. Mais Cleveland, accrocheur, n'a pas abdiqué et s'est rapproché à quatre longueurs, avant que Detroit ne reprenne finalement le large.

Outre les 23 points de Cade Cunningham, Tobias Harris a ajouté 20 points tandis que Duncan Robinson a réussi cinq tirs à trois points pour totaliser 19 points. En face, Donovan Mitchell a mené Cleveland avec 23 points, tandis que James Harden a inscrit 22 points, capté huit rebonds et délivré sept passes décisives.

/ATS