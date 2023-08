Lausanne s’incline en finale de son tournoi 3x3

Lors du tournoi de Lausanne comptant pour le World Tour, les locaux ont été battus en finale. Anvers a dominé les Vaudois 22-19.

Après deux finales perdues en 2017 et 2022, Gilles Martin et ses coéquipiers n’avaient pas envie de laisser passer leur chance une troisième fois. Malheureusement et alors qu’ils menaient 18-14, les Vaudois se sont peut-être crus trop beaux et les Belges ont pu les piéger à distance.

La veille lors des qualifications, les Vaudois s’étaient pourtant imposés 21-17 face aux Belges.Pour atteindre leur troisième finale à Ouchy, les Lausannois ont dominé les Espagnols de Sant Feliu 21-9 en quarts. Ils ont rencontré davantage de résistance en demi-finale face aux Lituaniens de Marijampole pour une victoire 21-16.

/ATS