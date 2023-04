La saison des Bucks, un échec ? « Non » réplique Antetokounmpo

'Il n'y a pas d'échec dans le sport. Il y a des bons et des mauvais jours', a déclaré Giannis Anatetokounmpo après l'élimination-surprise des Bucks au 1er tour des play-off de la NBA.

'Il n'y a pas d'échec dans le sport. Il y a des bons et des mauvais jours', a déclaré, en contenant difficilement son énervement, Giannis Antetokounmpo après l'élimination-surprise des Bucks au 1er tour des play-off de la NBA. Meilleure équipe de la saison régulière, Milwaukee a été sorti en cinq matches par le Miami Heat.

A un journaliste lui demandant si cette saison aura été un échec, le double MVP (2019, 2020) a répondu sèchement: 'vous m'avez posé la même question l'année dernière (après l'élimination en demi-finale de Conférence contre Boston, ndlr). Et vous ? Est-ce que vous avez une promotion tous les ans ? Non, c'est ça ? Alors chaque année de travail débouche-t-elle sur un échec ? Oui ou non ? Non'.

'Chaque année, vous travaillez pour atteindre un objectif. Il y a des étapes vers le succès. Michael Jordan a joué 15 ans et a remporté six championnats. Les neuf autres années ont-elles été un échec ?', a insisté le Grec, sacré en 2021 avec les Bucks. 'Il y a des jours où l'on peut réussir, d'autres où l'on ne peut pas. Il y a des jours où c'est votre tour, et d'autres où ce n'est pas votre tour', a-t-il poursuivi.

Etapes

'On ne gagne pas toujours. Et cette année, c'est une autre équipe qui va gagner. De 1971 à 2021, nous n'avons pas gagné de championnat pendant 50 ans, est-ce que c'était 50 ans d'échec ? Non. C'était des étapes et nous avons fini par être prêts à en gagner un. Et j'espère que nous en gagnerons un autre', a poursuivi Antetokounmpo.

'Je reviendrai l'année prochaine, je prendrai de bonnes habitudes, j'essaierai d'être meilleur et j'espère regagner un championnat', a promis Antetokounmpo, qui n'a que 28 ans, ajoutant: 'je m'en souviendrai et je ne veux pas me retrouver à nouveau dans cette situation. Mais c'est le basket, donc je vais probablement me retrouver dans cette situation'.

/ATS