La Suisse s'incline en Turquie

Pas de surprise à Istanbul. La Suisse s'est inclinée 95-72 pour son sixième et dernier match des qualifications à la Coupe du monde 2027.

Comme face à la Serbie à Fribourg, la troupe d'Ilias Papatheodorou a tenu bon pendant les vingt premières minutes. Il n'y avait en effet que 47-41 en faveur des Turcs à la pause. Puis dans le troisième quart, remporté 29-11 par la Turquie, la star de Houston Alperen Sengun (17 pts) et ses coéquipiers ont enclenché la seconde et se sont détachés pour mener de 24 longueurs. Les Helvètes pourront se dire qu'ils ont au moins enlevé le dernier quart (20-19).

A nouveau excellent, Alex Schumacher a enquillé 23 points, dont un 3/7 à 3 pts, 4 rebonds et 5 assists. Toni (12 pts) et Niko (11 pts) ont été les seuls à franchir le cap des 10 points. La Suisse a logiquement été dominée sous les panneaux avec 42 rebonds en faveur des Turcs contre seulement 27 pour les hommes de Papatheodorou.

La Suisse va maintenant se tourner vers les qualifications pour le Championnat d'Europe 2029.

/ATS