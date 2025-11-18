La Suisse nettement battue par l'Autriche

L'équipe de Suisse dames a subi une deuxième défaite en trois matches dans le 1er tour des qualifications de l'Euro 2027.

Les joueuses du coach François Gomez se sont inclinées 97-78 face à l'Autriche mardi à St-Gall.

Les Suissesses voient s'éloigner les deux premières places de ce groupe D, qui assureront un ticket pour le 2e tour qualificatif. Déjà lourdement battues (85-64) en Grande Bretagne lors de la 1re journée, elles affichent une différence entre points inscrits et points encaissés (-2) bien moins flatteuse que leurs rivales.

Victorieuse de ses trois premières parties, l'Autriche possède une différence de points de +38. Deuxième de ce groupe, la Grande-Bretagne affiche un solide +60 après s'être imposé de 43 points en Norvège mardi. Le prochain match, le 11 mars 2026 face aux Britanniques, sera crucial pour la Suisse.

La sélection helvétique, qui a écrasé la Norvège 71-33 samedi à Fribourg, a manqué son affaire mardi soir. Le début de partie fut même cauchemardesque: François Gomez a d'ailleurs pris un temps-mort après 73 secondes de jeu seulement, alors que l'Autriche menait 6-0. L'écart a atteint les 14 points dès la 8e minute (21-7).

Espoir de courte durée

Les Suissesses ont pu brièvement y croire au début du deuxième quart-temps, recollant à 6 longueurs à la 14e (27-21). Mais l'espoir fut de courte durée, et l'Autriche a repris le large pour atteindre la mi-temps avec une marge de 22 points grâce à un panier primé d'Alexia Allesch (26 points, 15 rebonds mardi) au 'buzzer' (53-31).

Pas en réussite au tir (35% à 2 points), les Suissesses n'ont pas non plus montré leur meilleur visage après la pause. Si la 3e place de la poule leur semble promise, elles devront sortir le grand jeu au printemps pour arracher l'un des deux premiers rangs et même pour obtenir l'un des trois tickets réservés aux troisièmes de groupe.

