La Suisse connaît ses adversaires potentiels pour les qualifs

L'équipe de Suisse masculine connaît ses adversaires potentiels pour les qualifications de la Coupe du monde 2027.

Elle se retrouverait soit dans la poule A, dont le favori sera l'Espagne, soit dans le groupe B, dont l'équipe à battre sera la Serbie.

Avant de songer aux 'vraies' éliminatoires, la Suisse devra tout d'abord passer le 2e tour des pré-qualifications en août. La troupe d'Ilias Papatheodorou devra terminer à l'une des deux premières places du groupe A, qui comprend également la Slovaquie et l'Ukraine, pour poursuivre l'aventure.

Les éliminatoires du Mondial 2027 démarreront en novembre prochain et s'achèveront en juillet 2026. Outre l'Espagne, la Géorgie ainsi qu'une autre équipe issue des 'pre qualifiers' figureront dans la poule A. La Turquie et la Bosnie-Herzégovine seront les adversaires de la Serbie dans le groupe C.

/ATS