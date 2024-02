La Suisse assure l'essentiel

La Suisse a logiquement pris le meilleur sur l'Azerbaïdjan à Fribourg. Les Helvètes se sont imposés 72-53 dans ce premier match du 1er tour des préqualifications au Mondial 2027.

Après dix minutes complètement ratées, la Suisse a relevé la tête pour aller chercher la victoire. Mais heureusement que l'Azerbaïdjan a dévoilé quelques lacunes et que la défense suisse s'est ressaisie dans le deuxième quart.

Car le début de match fut très difficile pour les joueurs d'Ilias Papatheodorou, pourtant largement favoris de cette rencontre face à l'adversaire le moins bien classé de ce groupe A. La Suisse s'est ainsi rapidement retrouvée menée 8-2. Et trop maladroits au shoot, les Helvètes ont vu les Azerbaïdjanais clore le premier quart avec dix points d'avance (20-10).

Dans le deuxième quart, les Suisses ont resserré les boulons en défense, forçant pas mal de pertes de balles adverses. Avec un Selim Fofana (19 pts) habile derrière la ligne des 3 points, la Suisse a pu revenir au score et finalement prendre les devants 25-24 à la 18e.

Sans véritable meneur en l'absence de Jonathan Kazadi, ce sont Robert Zinn et Selim Fofana qui ont remonté la balle. Seulement les deux hommes n'ont pas su distribuer le jeu de la meilleure des façons et c'est bien la défense qui a sauvé la sélection nationale. Et aussi, il faut le dire, le réveil d'Anthony Polite. Le Tessinois a enfilé son costume de leader et terminé la partie avec 16 points, 9 rebonds et 4 interceptions.

Dans le camp azerbaïdjanais, tous les espoirs ont reposé sur Zach Leday. L'Américain du Partizan Belgrade, à peine naturalisé, a porté à lui seul son équipe en inscrivant notamment 22 points en 39'35. Incapable de tout faire tout seul, Leday n'a malheureusement pu s'appuyer sur ses coéquipiers.

L'équipe de Suisse va maintenant s'envoler pour Dublin où elle jouera son deuxième match de ces préqualifications face à l'Irlande dimanche à 16h.

/ATS