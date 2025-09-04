La Serbie éliminée par la Finlande dès les huitièmes de finale

Surprise à Riga! La Serbie de Nikola Jokic, immense favorite de l'Euro, a été éliminée dès ...
La Serbie éliminée par la Finlande dès les huitièmes de finale

La Serbie éliminée par la Finlande dès les huitièmes de finale

Photo: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS

Surprise à Riga! La Serbie de Nikola Jokic, immense favorite de l'Euro, a été éliminée dès les huitièmes de finale par la Finlande (92-86) samedi soir.

Malgré une performance encore notable de leur star, les Serbes ont été surpris par des Finlandais auteurs d'un match de haut niveau. Ils affronteront mercredi prochain pour une place en demi-finale la Géorgie ou la France, qui se rencontrent dimanche après-midi (14h15).

L'élimination de la bande à Nikola Jokic est un coup de tonnerre sur cette édition de l'Euro, que les Serbes avaient abordé en favori no 1 pour une grande partie des observateurs.

Un statut évidemment favorisé par la présence de Jokic, considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde et encore auteur d'une performance individuelle plus qu'honorable samedi soir à Riga (33 points, 8 rebonds, 3 passes).

Certes, mais en face, l'équipe emmenée par l'intérieur des Utah Jazz Lauri Markkanen, l'un des héros du soir (29 points, 8 rebonds, trois passes), a tenu bon après un match superbe, jusqu'à être libérée en fin de rencontre.

/ATS
 

