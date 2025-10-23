L'entraîneur de Portland Chauncy Billups sous les verrous

L'entraîneur de la franchise NBA de Portland Chauncey Billups a été arrêté jeudi, selon les ...
L'entraîneur de Portland Chauncy Billups sous les verrous

L'entraîneur de Portland Chauncy Billups sous les verrous

Photo: KEYSTONE/AP/Jenny Kane

L'entraîneur de la franchise NBA de Portland, Chauncey Billups, a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur des jeux d'argent illégaux, rapportent les médias américains jeudi.

Un joueur du Miami Heat, Terry Rozier, a également été arrêté dans une autre affaire liée à la première, annoncent les chaînes ABC et CBS.

Selon ABC News, qui s'appuie sur des sources policières, l'arrestation de Billups est liée à des jeux d'argent illégaux impliquant la mafia. Une conférence de presse du patron de la police fédérale américaine (FBI) Kash Patel est attendue à New York à 10h00 locales (16h00 en Suisse).

Ex-meneur de Detroit, Chauncey Billups (49 ans) avait remporté le titre avec les Pistons en 2004 et avait même été désigné meilleur joueur des finales contre les Lakers de Los Angeles. Il entraîne les Trailblazers depuis 2021. Selon ABC, il devrait se présenter à une première audience dans la journée jeudi en Oregon.

Terry Rozier (31 ans) évolue en NBA depuis 2015 et a joué successivement pour les Boston Celtics et les Charlotte Hornets avant le Heat. Il n'a pas joué lors du match d'ouverture de la saison de Miami mercredi.

Ancien joueur de NBA avec les Toronto Raptors, Jontay Porter en a été banni à vie en 2024 pour avoir permis de truquer des paris sportifs.

/ATS
 

Actualités suivantes

NBA: Niederhäuser marque ses premiers points pour les Clippers

NBA: Niederhäuser marque ses premiers points pour les Clippers

Basketball    Actualisé le 23.10.2025 - 08:49

Union passe facilement le cap

Union passe facilement le cap

Basketball    Actualisé le 23.10.2025 - 05:07

Arthur Borel absent jusqu'en janvier

Arthur Borel absent jusqu'en janvier

Basketball    Actualisé le 22.10.2025 - 17:07

Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela en champion

Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela en champion

Basketball    Actualisé le 22.10.2025 - 08:31

Articles les plus lus

Avec trois Suisses, et avec OKC en favori

Avec trois Suisses, et avec OKC en favori

Basketball    Actualisé le 21.10.2025 - 06:03

Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela en champion

Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela en champion

Basketball    Actualisé le 22.10.2025 - 08:31

Arthur Borel absent jusqu'en janvier

Arthur Borel absent jusqu'en janvier

Basketball    Actualisé le 22.10.2025 - 17:07

Union passe facilement le cap

Union passe facilement le cap

Basketball    Actualisé le 23.10.2025 - 05:07

Union Neuchâtel l’emporte d’un rien

Union Neuchâtel l’emporte d’un rien

Basketball    Actualisé le 19.10.2025 - 11:32

Avec trois Suisses, et avec OKC en favori

Avec trois Suisses, et avec OKC en favori

Basketball    Actualisé le 21.10.2025 - 06:03

Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela en champion

Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela en champion

Basketball    Actualisé le 22.10.2025 - 08:31

Arthur Borel absent jusqu'en janvier

Arthur Borel absent jusqu'en janvier

Basketball    Actualisé le 22.10.2025 - 17:07

Russell Westbrook signe à Sacramento

Russell Westbrook signe à Sacramento

Basketball    Actualisé le 17.10.2025 - 07:33

Olympic gagne le choc au sommet

Olympic gagne le choc au sommet

Basketball    Actualisé le 18.10.2025 - 20:13

Union Neuchâtel l’emporte d’un rien

Union Neuchâtel l’emporte d’un rien

Basketball    Actualisé le 19.10.2025 - 11:32

Avec trois Suisses, et avec OKC en favori

Avec trois Suisses, et avec OKC en favori

Basketball    Actualisé le 21.10.2025 - 06:03