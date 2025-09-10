L'Allemagne première finaliste de l'Euro

L'Allemagne, championne du monde en titre, s'est qualifiée vendredi pour la finale de l'Euro ...
Photo: KEYSTONE/AP/Sergei Grits

L'Allemagne, championne du monde en titre, s'est qualifiée vendredi pour la finale de l'Euro messieurs. Elle a mis fin aux rêves de la Finlande (98-86) dans la première demi-finale, à Riga.

La Mannschaft retrouve ainsi la dernière marche de l'épreuve pour la première fois depuis 20 ans et une finale perdue contre la Grèce. Elle fera figure de favorite en finale, que ce soit face à la Grèce ou à la Turquie, tellement elle a su se montrer intraitable dans ce tournoi (aucune défaite, meilleure attaque).

La Finlande, surprenante et méritante demi-finaliste, en a fait les frais malgré une fin de troisième quart-temps qui a un temps laissé rêver à une remontée fantastique. Lauri Markkanen et Cie sont ainsi revenus à six unités (77-71) en fin d'un troisième quart au cours duquel les Finlandais ont accusé 18 longueurs de retard.

Cette révolte n'a pas été suivie d'effet. Portée par Dennis Schröder (26 points, 12 assists, 5 rebonds) et Franz Wagner (22 points, 5 rebonds), l'Allemagne a serré sa garde pour se retrouver à une victoire d'un deuxième sacre continental après celui de 1993.

/ATS
 

