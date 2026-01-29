Kyshawn George mène Washington à la victoire

Kyshawn George a brillé jeudi en NBA. L'ailier valaisan des Wizards a mené Washington à la ...
Photo: KEYSTONE/AP/John McDonnell

Kyshawn George a brillé jeudi en NBA. L'ailier valaisan des Wizards a mené Washington à la victoire face aux Milwaukee Bucks (109-99) en inscrivant 23 points.

Meilleur marqueur de cette rencontre, le Canado-Suisse a également réussi 5 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre. Il n'a pourtant pas témoigné d'une grande adresse, ne rentrant que 10 de ses 24 tirs (2/8) à 3 points.

Les Wizards, qui ont aussi pu compter sur un excellent Alex Sarr (16 points, 17 rebonds), ont ainsi décroché leur deuxième victoire de suite, la 12e en 46 parties disputées depuis le début de la saison. Privé de sa superstar Giannis Antetokounmpo, touché à un mollet, Milwaukee a pour sa part subi une quatrième défaite d'affilée.

La soirée fut également belle pour Clint Capela. Le pivot genevois de Houston a cumulé 10 points, 7 rebonds, 2 contres et 2 assists dans un match gagné 104-86 par Houston à Atlanta. Pour son premier match à Atlanta depuis son départ de Géorgie en juillet dernier, il a eu droit à un hommage en vidéo de son ancienne équipe.

/ATS
 

