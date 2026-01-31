Kyshawn George et les Wiazrds battus par les Lakers

Retour à la case défaite pour Washington en NBA. Malgré les 15 points de Kyshawn George, les ...
Photo: KEYSTONE/AP/Nick Wass

Retour à la case défaite pour Washington en NBA. Malgré les 15 points de Kyshawn George, les Wizards se sont inclinés 142-111 face aux Los Angeles Lakers.

Après deux victoires contre Milwaukee et Portland, c'est un dur retour à la réalité pour le club de la capitale. En 27 minutes, George a réalisé 15 pts, 3 rebonds, 6 assists, une interception et 2 contres. Joli, mais insuffisant face à des Lakers qui ont shooté à 61% sur le match. Luka Doncic s'est offert un nouveau triple-double avec 37 pts, 11 rebonds et 13 assists.

Coup d'arrêt également pour les Clippers, battus 122-109 par les Denver Nuggets de Nikola Jokic. L'équipe de Yanic Konan Niederhäuser, qui n'a joué que deux minutes pour une seule tentative ratée, est pourtant en train d'inverser la tendance. Après un début de saison catastrophique avec 6 succès pour 21 défaites, James Harden et ses coéquipiers en sont à 16 victoires pour 4 revers sur leurs 20 derniers matches.

/ATS
 

