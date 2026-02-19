Kyrie Irving ne jouera pas de la saison

Star des Mavericks, Kyrie Irving ne jouera pas cette saison, a annoncé son équipe mercredi. Il continue sa rééducation après une rupture des ligaments croisés du genou gauche survenue en mars 2025.

'La décision n'a pas été facile à prendre, mais c'est la bonne', a dit le meneur de 33 ans, neuf fois All-Star et champion en 2016, cité dans un communiqué de la franchise de Dallas.

Finalistes en 2024, les Mavericks sont douzièmes de la Conférence Ouest (19 victoires-35 défaites) à deux mois de la fin de la saison régulière, hors des places menant aux phases finales.

Les Texans ont entamé une courte reconstruction autour de leur nouvelle étoile, le no 1 de la draft 2025 Cooper Flagg. Ils se sont séparés au début du mois d'Anthony Davis, transféré à Washington un an après être arrivé à Dallas en échange de Luka Doncic.

