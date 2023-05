Joel Embiid sur les traces de Hakem Olajuwon

Joel Embiid est devenu le deuxième Africain de l'histoire désigné MVP ('Most valuable player') de la NBA. Le Camérounais succède au Nigérian Hakeem Olajuwon, consacré en 1994.

La troisième fois aura été la bonne pour le pivot de Philadelphia, finaliste dans cette course au trophée, nouvellement baptisé Michael Jordan, en 2021 et 2022, à chaque fois devancé par Nikola Jokic. Deuxième, le Serbe de Denver n'intègrera finalement pas le club fermé des joueurs élus MVP trois années d'affilée, composé de Bill Russell, Wilt Chamberlain et Larry Bird. La troisième place est revenue au Grec Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), double lauréat en 2019 et 2020.

Cet accomplissement vient récompenser la progression constante d'Embiid, qui a fini meilleur marqueur du championnat lors des deux dernières saisons. En 2022/2023, il a tourné à 33,1 points à 54,8% de réussite, 10,2 rebonds, 4,2 passes et 1,7 contre de moyenne, améliorant ses statistiques dans presque chaque secteur par rapport à l'exercice précédent.

/ATS